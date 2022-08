Luftqualität 2022 in Düsseldorf : Belastung mit Stickstoffdioxid hat abgenommen

Autos auf der Corneliusstraße. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Luftqualität in Düsseldorf hat sich in diesem Jahr verbessert - zumindest was die Belastung durch Stickstoffdioxid angeht. Dort gab es bislang keine Überschreitungen der Grenzwerte - und die Stadt geht davon aus, dass es bis Jahresende auch so bleibt.

Die Belastung der Luft in Düsseldorf mit Stickstoffdioxid (NO 2 ) hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2022 günstig entwickelt. Grenzwertüberschreitungen für NO 2 seien in diesem Jahr voraussichtlich nicht zu erwarten, sagt die Stadt. Bei den Messwerten, die für die vom Land betriebene Station auf der Corneliusstraße bis Juli vorliegen, ergibt sich für NO 2 ein Durchschnittswert von 35 Mikrogramm je Kubikmeter Luft (µg/m³). Der Grenzwert von 40 µg/m³ wird damit eingehalten.

"Dieser Zwischenstand zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und der aktuelle Luftreinhalteplan greift", erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller. Keller führt das auch auf die von ihm favorisierte Verkehrssteuerung zurück. Einfluss auf die Luftqualität haben außerdem die zunehmende Zahl von modernen Fahrzeugen sowie meteorologische Gegebenheiten.

Die ebenfalls vom Land betriebene Messstelle auf der Merowingerstraße zeigte in der Vergangenheit ebenfalls kritische NO 2 -Belastungen. Dort liegen aktuelle Messwerte bislang bis einschließlich Mai 2022 vor. Der Mittelwert in den ersten fünf Monaten des Jahres liegt demnach bei 36 µg/m³. Einen Hinweis darauf, dass auch dort mit einer Grenzwerteinhaltung im Jahresmittel gerechnet werden darf, zeigen die Durchschnittswerte an der Messstelle Dorotheenstraße mit 27 µg/m³ und der beiden Hintergrundmessstellen Lörick mit 18 µg/m³ und Brinckmannstraße mit 17 µg/m³. Auch die beiden städtischen Passivsammler liegen mit 26 bis 36 µg/m³ unterhalb des Grenzwertes.

"Ich bin sehr zufrieden, dass die Grenzwerte in diesem Jahr voraussichtlich an allen Messstellen eingehalten werden können“ sagt Umweltdezernent Jochen Kral. Dennoch werde man in dem Bestreben nicht nachlassen, die Luftqualität in Düsseldorf weiter zu verbessern.

