Sonne satt : So schön war das Osterfest in Düsseldorf

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Hans-Jürgen Bauer 17 Bilder So schön war Ostern in Düsseldorf

Düsseldorf Sonne satt gab es in der Landeshauptstadt am Wochenende. Die Menschen zog es in Freie, sowohl in die Innenstadt als auch ins Grüne.

Nach zwei Jahren Ostern unter Corona-Bedingungen haben die Düsseldorfer das christliche Auferstehungsfest genossen, wo immer es möglich war unter freiem Himmel. Sonnige Plätze mit mehr oder weniger Trubel bot die Landeshauptstadt von Angermund bis Urdenbach. Jeder Bürger konnte finden, was er wollte: Ruhe beim Picknick im Floragarten und beim Blick auf vorbeifahrende Schiffe am Himmelgeister Fähranleger, ein Platz auf dem Deichmäuerchen am Rhein in Volmerswerth oder auf der Deichwiese am Brückerbach, von wo aus man den grasenden Schafen zuschauen konnte.

Mehr los war in der Innenstadt, etwa auf der Freitreppe am Schlossturm, die an allen Tagen gut frequentiert war. Sehr begehrt waren vor allem auch die Plätze in den Cafés und Restaurants in der Innenstadt. Als wahrer Publikumsmagnet stellt sich inzwischen das „buongiorno“ am Kö-Bogen heraus. Da es auch die nächsten Tage schön bleiben soll und auch noch Osterferien sind, kann man sich von unserer Bildergalerie inspirieren lassen.