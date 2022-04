Osterkirmes in Düsseldorf : Die Wiedergeburt der Schausteller

Die Kirmessaison ist auf dem Staufenplatz eröffnet. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Das Kirmesjahr in Düsseldorf wird traditionell auf dem Staufenplatz eröffnet. Dieses Mal ist die Premiere was ganz was Besonderes – eine Kirmes endlich wieder ganz ohne Corona-Beschränkungen. Die Freude ist groß.

Von Tino Hermanns

Es war nicht zu erkennen, ob die Sonne vom makellos-blauen Himmel oder der Vorsitzende des Schaustellerverbands Düsseldorf, Oliver Wilmering, bei der Eröffnung der Osterkirmes auf dem Staufenplatz heller strahlten. „Ich kann meine Gefühle gar nicht beschreiben. Dafür fehlen mir einfach die Worte“, sagte Wilmering. „Es ist als wenn Weihnachten, Silvester, Ostern und Geburtstag auf einen Tag fallen. Für mich ist es die Wiedergeburt der Schausteller.“

Die war nach den zwei Corona-Jahren mit den langen Phasen des „Quasi-Berufsverbotes“ für die durch die Coronaschutzverordnungen zur Untätigkeit verdonnerten Schausteller auch bitter nötig. „Es gab einige Kollegen, die mussten Insolvenz anmelden. Andere haben sich kurzfristig einen anderen Beruf gesucht, haben in Supermärkten Regale eingeräumt oder waren Gebäudereiniger, um am Leben zu bleiben. Die allermeisten haben aber, auch dank der Maßnahmen der Stadt Düsseldorf überlebt“, so der Verbandsvorsitzende. „Als wir gesagt haben, wir führen die Osterkirmes ohne Einschränkungen durch, war der Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da wollten die ersten schon aufbauen.“

Info Am Freitag steigt das Höhenfeuerwerk Laufzeit Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz läuft noch bis zum 24. April. Geöffnet ist von 14 bis 22 Uhr. Programm Am 20. April ist Kindertag. Dann kommen einige lebensechte Figuren der Kinderserie „Paw Patrol“ zum Staufenplatz und stehen für Fotos und die ein oder andere gemeinsame Runde auf einem Fahrgeschäft bereit. Am 22. April wird um 21.30 Uhr das Höhenfeuerwerk gezündet. Nachfolger Ab dem 29. April kann am Tonhallenufer auf der „Frühlingskirmes weiter gefeiert werden.

Die Stadt hatte in der Pandemiezeit unter anderem temporäre Freizeitparks, Budengassen im Sommer und Winter zugelassen und so das Überleben der Schausteller gewährleistet. „Die Schausteller haben sich über zwei Jahre lang hoch-solidarisch gezeigt“, lobte Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. „Wir alle haben zwei Jahre mit großen Einschränkungen erlebt. Jetzt dürsten alle nach Freude.“ Die Bürgermeisterin war nach eigener Aussage „regelrecht geflasht“, als sie bereits zwei Stunden nach Kirmeseröffnung so viele meist ausgelassene Menschen auf dem Staufenplatz gesehen hatte. So viele, dass sich an den Fahrgeschäften bereits längere Warteschlangen gebildet hatten.

Die erste Kirmes des Jahres 2022 kommt gut an. Besonders bei denen, die ein Volksfest ohne Maske, ohne Zugangsbeschränkungen ohne andauernde Hand-Desinfektion noch nicht bewusst erlebt haben. „Wir war zwar schon mal 2019 auf einer Kirmes, aber da war Jannis gerade mal drei Jahre alt. Da kann er sich nicht mehr dran erinnern“, erzählt Monika Mennes. „Jetzt ist er fünf, wird bald sechs und erlebt eine Kirmes quasi zum ersten Mal.“

Kein Wunder also, das Jannis gar nicht wusste, wo er zuerst hinschauen, wo er zuerst mitfahren wollte. Kaum hatte er sich vermeintlich entschieden, prasselten auf den Fünfjährigen wieder neue optische oder akustische Eindrücke ein, die seine Entscheidung spontan ins Wanken brachten. Schließlich reihte er sich geduldig in die Schlange vor dem Duo-Trampolin, bei dem Kinder mehrere Meter in die Höhe geschnellt werden, ein.

Die Osterkirmes ist das erste Volksfest des Jahres 2022 und das erste seit zwei Jahren, das ohne coronabedingte Einschränkungen durchgeführt werden kann. So waren Träger von Mund-Nase-Masken die absolute Ausnahme, an den inzwischen klassischen Abstand von 1,5 Metern dachte niemand mehr. Es war als wäre aus einer geschüttelten Sektflasche der Korken geflogen und die Lebensfreude brach sich Bahn.