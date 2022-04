Ungewöhnlicher Fluchtversuch : Teslafahrer versucht über Schienen der Polizei zu entgehen

Düsseldorf In Unterbilk erlebte die Polizei einen ungewöhnlichen Fluchtversuch am Ostersonntag: Ein Teslafahrer wollte über die Schienentrasse einer Kontrolle entgehen.

Ein 28-jähriger Teslafahrer hat am Ostersonntag gegen 6 Uhr versucht, sich einer Anhaltekontrolle im Bereich der Haroldstraße-Poststraße in Unterbild zu entziehen. Dabei wollte er offenbar über die Schienentrasse entkommen - geendet ist die Fahrt vor den Pollern des Apollo-Platzes, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand aber ein Sachschaden. Der Tesla musste abgeschleppt werden; der Fahrer musste wegen Verdachts der Trunkenheit eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Laut Polizeimeldung war der Wagen von der Kasernenstraße kommend rechts in die Haroldstraße abgebogen – vor den Augen der Polizei. Dabei sei er so schnell unterwegs gewesen, dass sein Heck dabei ausbrach. Die Polizei hatte versucht, den Wagen anzuhalten, der Fahrer beschleunigte jedoch und wollte bei Rot in die Poststraße abbiegen, was misslang – stattdessen geriet der Pkw in das Gleisbett der Rheinbahn. Erst 500 Meter später ist der Wagen nach Polizeiangaben unterhalb der Rheinkniebrücke zum Stehen gekommen. Im Wagen selbst saßen fünf Insassen.