Einsatz in Düsseldorf : Waldboden in Garath in Flammen

Düsseldorf Die Feuerwehr wurde am Nachmittag des Karsamstag zum Kapeller Feld in Garath gerufen. Ein Bodenbrand in großer Ausdehnung musste im Wald gelöscht werden.

Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag ein mehrere Hundert Quadratmeter großes Bodenfeuer in Garath gelöscht. Der Alarm wurde um 15.48 Uhr nach dem Anruf eines Bürgers unter 112 ausgelöst, Einsatzort war eine große Fläche Am Kapeller Feld. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsorglich setzte der Einsatzleiter nach den Löscharbeiten eine Brandwache ein, um versteckte Glutnester ausfindig zu machen. Der Einsatz war nach rund zweieinhalbstunden beendet.

Als die ersten Einsatzkräfte nach nur sechs Minuten am Kapeller Feld eintrafen, brannten bereits mehrere Hundert Quadratmeter Waldboden. Der Einsatzleiter forderte sofort über die Leitstelle weitere Feuerwehrleute zur Unterstützung an. Durch den schnellen Einsatz zweier Löschrohre konnte die Brandbekämpfer die Flammen schnell niederschlagen, sodass bereits 30 Minuten später der Einsatzleiter die Meldung "Feuer unter Gewalt" an die Leitstelle übermittelte.

In der Anfangsphase mussten die Feuerwehrleute für eine ausreichende Menge an Löschwasser auf einen sogenannten Pendelverkehr zurückgreifen. Dies bedeutet, dass das Löschwasser mit zwei Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gefahren wird. Im weiteren Verlauf konnte auf einen nahegelegenen Hydranten zurückgegriffen werden. Um auch die letzten Glutnester abzulöschen, setzte die Feuerwehr ein zusätzliches Löschrohr ein und kühlte so die letzte Glut ab.

Vorsorglich stellte der Einsatzleiter eine Brandwache ab, die die Brandstelle regelmäßig auf aufglimmende Glutnester untersuchte und bei Bedarf umgehend mit Wasser ablöschte.

