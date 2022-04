Versteigerung in Düsseldorf : Schön-Scheußliches für die Bürgerstiftung

Düsseldorf Wenn Manes Meckenstock zu Ostern zur Versteigerung bittet, geht es um einen guten Zweck. Da muss man aufpassen, nicht durch eine ungewollte Handbewegung ein Service zu ersteigern.

Manes Meckenstock hielt Wort. Der Kabarettist und Komödiant hatte angekündigt, sein Publikum zu beschimpfen, kein gutes Haar an ihm zu lassen und es auf jede erdenkliche Weise aufzufordern, das Portemonnaie weit aufzumachen. „Sie sitzen hier rum wie ein Sack Muscheln“, so Meckenstock. „Ob es ihnen gefällt oder ob sie es gebrauchen können, ist mir egal. Es geht um einen guten Zweck, da soll viel Geld reinkommen.“

Meckenstock moderierte am Karfreitag in der Wagenbauhalle der Düsseldorfer Karnevalsvereine eine Versteigerung von gespendetem „Schönem und Scheußlichem“ zugunsten der Bürgerstiftung. „Die Bürgerstiftung hilft beim Helfen – von Düsseldorfern für Düsseldorfer. Dabei hilft sie Kindern, älteren Menschen, Familien, Auszubildenden, Studenten und Flüchtlingen.“

Bürgerstiftungsvorsitzende Sabine Tüllmann hatte auch ein Auge auf etwas Schön-Scheußliches geworfen. „Die beiden Übertöpfe aus Holz in Frauenkopfform, die sind so hässlich, die sind schon wieder schön. Da biete ich mit“, meinte Tüllmann vor der Versteigerung. Als die Übertöpfe an der Reihe waren, blieb ihre Hand aber unten. Klar, hatte sich ihr Ehemann Hans-Jürgen Tüllmann doch unabsichtlich ein Hutschenreuther Kaffee-Service an Land gezogen. „Mir ist doch egal, ob irgendwer irgendjemand anderen nur begrüßt. Wer bei einer Versteigerung den Arm hebt, ist dabei“, erklärte Meckenstock.