1900-PS-Wagen in Düsseldorf präsentiert : Dieses Elektroauto kostet zwei Millionen Euro

Düsseldorf Die Designschmiede Pininfarina hat ihr erstes eigenes Auto in Düsseldorf präsentiert. Der Luxus-Sportwagen ist das leistungsstärkste Elektroauto, das je gebaut wurde. Nächstes Jahr soll der Wagen in limitierter Stückzahl auf den Markt kommen.

Jetzt ist der Sportwagen – der Hersteller spricht von einem „Pure Electric Hypercar“ – in Düsseldorf vorgestellt worden; wurde in einem Hinterhaus in Bilk gezeigt. Weltweit wird er nur 150-mal zu haben sein; davon etwa 50-mal in Europa und möglicherweise auch in der Landeshauptstadt, wo die Gottfried Schultz Premium GmbH die Repräsentanz der Marke sein wird. „Die Entwickler dieses Autos sind auch Künstler“, sagt deren Manager Guido von Spee.