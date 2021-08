A31 bei Dorsten : 17 Verletzte bei zwei Unfällen im Kreis Recklinghausen

Dorsten Bei Dorsten sind am Samstagabend 17 Menschen im Straßenverkehr verletzt worden. In einem Fall war ein geplatzter Reifen die Ursache, nur eine halbe Stunde später sorgte ein Ausweichmanöver für den nächsten Unfall.

Insgesamt 17 Menschen sind auf der A31 bei Dorsten in Nordrhein-Westfalen bei zwei kurz hintereinander stattfindenden Unfällen verletzt worden - sechs von ihnen schwer. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Münster am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kam bei dem ersten Unfall am Samstagabend ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen wegen eines geplatzten Reifens ins Schleudern. Der Wagen krachte gegen die Leitplanke und driftete nach rechts über die Fahrbahn, wo er gegen ein zweites Auto stieß. Hierbei wurden drei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt.