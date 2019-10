Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf : Rentnerinnen lassen Glaskaraffe mitgehen

Düsseldorf Für ihre Diebestouren haben zwei Seniorinnen aus Friedrichstadt stets ein Sozialkaufhaus an der Lierenfelder Straße heimgesucht. Das Rentnerinnen-Duo hatten in dem caritativ geführten Second-Hand-Geschäft offenbar gezielt nach bestimmten Waren gesucht, um sie für sich zu behalten.

Dazu hatte die 66-Jährige die Waren aus Vitrinen geangelt und im Rollator der Älteren versteckt. Die 68-Jährige gab zunächst an, sie habe das „nicht ganz mitbekommen, eigentlich so gut wie gar nicht“. Was die beiden alten Damen aber nicht bemerkt hatten: In beiden Fällen waren sie von der Videoüberwachung des Sozialkaufhauses gefilmt worden.