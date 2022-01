Corona in Düsseldorf : Infizierte müssen ihre Kontakte ab sofort selbst nachverfolgen

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Corona-Kranke haben nun mehr Eigenverantwortung. Das Gesundheitsamt hat jetzt erklärt, warum das so ist und was ein Infizierter genau zu tun hat.

Es ist eine Änderung, die vielen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern vielleicht noch nicht bekannt ist: Seit dem 16. Januar ist nicht mehr das Gesundheitsamt für die gesamte Nachverfolgung von Corona-Kontakten zuständig, sondern in erster Linie der Betroffene. Dieser ist angehalten, nach einem positiven Test-Ergebnis alle engen Kontakte der vergangenen zwei Tage zu informieren. Darüber wurde unter anderem im wöchentlichen Corona-Gespräch der Stadt jetzt berichtet.

Nach einem positiven Test muss sich der Infizierte automatisch und ohne weitere Anordnung durch das Gesundheitsamt für zehn Tage in Quarantäne begeben. Gesundheits- und Ordnungsdezernent Christian Zaum konkretisierte: „Auch wenn wir nicht mehr dazu verpflichtet sind, wird das Gesundheitsamt nach einem positiven Befund weiterhin mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen und diese über das weitere Vorgehen beraten.“ Wegfallen würde hingegen die weitere Nachverfolgung. Zu den engen Kontakten zählen Menschen, mit denen man länger als zehn Minuten ohne Maske und ohne nötigen Mindestabstand von 1,5 Metern in Berührung kam. Gleiches gilt für den Aufenthalt in schlecht oder nicht belüfteten Räumen über einen längeren Zeitraum. Betroffene sollen sich eigenständig soweit wie möglich isolieren und regelmäßig für die kommenden sieben Tage testen – bei Symptomen mit einem PCR-Test.