Corona trifft die Wirtschaft : Fünf weitere Messen in Düsseldorf verschoben

Starfriseurin Marlies Möller legt letzte Hand an, das war bei der letzten Top Hair in Düsseldorf im Jahr 2019. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit Beginn der Pademie hat es die Messen Beauty, Top Hair, Pro Wein, Wire und Tube nicht mehr gegeben. Die Hoffnung liegt nun auf neuen Terminen in Mai und Juni.

Der Start ins Jahr entwickelt sich für die Messe immer mehr zum Fehlstart. Das Geschäft will einfach nicht ins Laufen kommen. Am Donnerstag sind weitere fünf Messen um Monate verschoben worden: Beauty, Top Hair, Pro Wein sowie Wire und Tube. Ende vergangenen Jahres war die Boot aufgrund der verschärften Coronaschutzverordnung sogar ganz abgesagt worden. Eigentlich hätte sie ab Samstag zum Publikumsmagneten werden sollen. Die Eurocis war vor einer Woche von Februar auf Ende Mai verschoben worden. All die genannten Messen sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland nicht mehr durchgeführt worden, zum Teil sind die letzten Termine fast drei Jahre her.