Corona in Düsseldorf : Inzidenz steigt – technische Störung noch nicht behoben

In einem Labor hält ein Mitarbeiter PCR-Teströhrchen in den Händen (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen wieder: Am Donnerstag wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 446,6 gemeldet. Allerdings sind die Zahlen wegen einer technischen Störung immer noch ungenau.

Die Stadt meldet am Donnerstag 753 Neuinfektionen, damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 57.833 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit dem Coronavirus angesteckt. Laut dem Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) sind derzeit 5200 Personen in der Stadt mit dem Virus infiziert. Es wurden drei neue Todesfälle verzeichnet, die Zahl der Verstorbenen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, stieg auf 632. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen und lag am Donnerstag bei 446,6 (Vortag: 427,9).

Derzeit liegen 130 Covid-Patienten in der Landeshauptstadt im Krankenhaus, davon 32 auf Intensivstationen. Obwohl sich die neue Virusvariante Omikron schnell ausbreitet und die Inzidenzen in die Höhe schnellen lässt, schlägt sich das noch nicht in der Zahl der Hospitalisierungen nieder. Diese war bei niedrigerer Inzidenz Anfang Dezember (189 Covid-Patienten in Kliniken, 52 auf Intensivstationen) höher. Kostenpflichtiger Inhalt Allerdings klagen die Kliniken der Landeshauptstadt zunehmend über coronabedingte Ausfälle beim Personal.