Entsorgung in Düsseldorf : Warum sich der Abzug der Papiercontainer verzögert

Bilder wie diese – ein überfüllter Altpapiercontainer an der Bruchstraße in den vergangenen Tagen – sollen durch die Nutzung der blauen Altpapiertonne eigentlich der Vergangenheit angehören. Foto: RP/Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Rund 930 Altpapiercontainer gibt es noch in Düsseldorf. Die Stadt setzt auf die blaue Tonne und will die Zahl der Container reduzieren. Dass es damit nicht so schnell geht wie geplant, hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun.