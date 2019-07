Unternehmen in Düsseldorf : Marktforscher mit Büro im Medienhafen

Wiebke Schoon (v.l.), Ratna Sita und William Henderson von Euromonitor International. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Kosmetik, Bier, Sportbekleidung: Das Londoner Unternehmen Euromonitor International verkauft Branchendaten aus aller Welt. Jetzt hat die Firma in Düsseldorf ihr erstes deutsches Büro eröffnet.

Euromonitor weiß, was die Verbraucher wollen. Weniger Plastikmüll und mehr nachhaltige Produkte beispielsweise, authentische Waren, aber bitte keine langen Wartezeiten beim Kauf. So stand es im Bericht über die „Top 10 Global Consumer Trends“, die das Unternehmen Anfang des Jahres veröffentlichte. Euromonitor weiß solche Dinge, weil das Marktforschungs-Unternehmen weltweit in seinen Büros hunderte Analysten beschäftigt, die aktuelle Daten aus den verschiedensten Branchen sammeln und zusammenstellen – ob es um Verpackungen geht oder um den Bierkonsum eines Landes oder um die Zahl der verkauften Windeln in einem Land. Seit neuestem wird auch in Düsseldorf für Euromonitor geforscht: Am Medienhafen hat das britische Unternehmen mit Hauptsitz in London vor einigen Wochen offiziell sein 15. Büro eröffnet, in dem vorerst 32 Mitarbeiter tätig sind – es sollen aber noch einige dazu kommen.

Bisher befand sich das einzige Büro von Euromonitor auf dem europäischen Festland in Vilnius. Die Entscheidung für den Standort in der NRW-Landeshauptstadt habe man vor allem wegen des großen Marktpotentials in NRW getroffen, wegen der Nähe zu den Kunden sowie der schellen Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas. „Mit unserem neuen Büro wollen wir intensivere Beziehungen zu unseren Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) aufbauen“, sagt William Henderson, Head of Sales und General Manager Germany bei Euromonitor International. So erzielt das Unternehmen schon jetzt ein Drittel seines Umsatzes in Deutschland mit Kunden, also Unternehmen, aus NRW. Im Rennen waren ursprünglich auch andere relevante Metropolen wie München, Hamburg oder Frankfurt gewesen – im Wettbewerb gegen sie habe nicht zuletzt das große Engagement sowohl von NRW.Invest als auch der städtischen Wirtschaftsförderung geholfen.

Info Stadt führend bei Direktinvestitionen Ausländische Direktinvests In NRW liegt Düsseldorf vorne, auf die Region entfielen 2018 alleine 180 Investitionen. Dabei investieren internationale Firmen neben Geld auch Know-how – eröffnen also beispielsweise einen Produktions- oder Verwaltungsstandort. Arbeitsplätze Im Schnitt werden pro Direktinvestition 13 neue Arbeitsplätze gewonnen.

Die Daten, die Euromonitor sammelt, nutzen die Kunden, um etwa die Entwicklung oder Markteinführung eines neuen Produktes zu prüfen oder vorzubereiten. „Wir helfen unseren Kunden, Experten zu werden“, sagt Henderson. „Sie sollen den Markt und seine Entwicklung einschätzen können.“ Auch Werbeagenturen gehören zu den Kunden, wenn sie vor der Entwicklung einer Kampagne das Geschäft ihres Klienten verstehen wollen.

Und nicht nur über die Branchen, auch über die unterschiedlichen (Konsum-)Gewohnheiten in den verschiedenen Volkswirtschaften wissen die Experten Bescheid: Wie leben die Menschen, was konsumieren sie, was mögen sie essen? Geliefert werden zudem nicht nur Statistiken, sondern auch Beschreibungen und Erklärungen – und zwar immer zugeschnitten auf das konkrete Abonnement des Kunden.

Die Mitarbeiter am neuen Standort haben ganz unterschiedliche Hintergründe, wie der Büro-Leiter erklärt – einige haben Wirtschaft studiert, einige ganz andere Dinge: „Bei uns geht es um Qualifikationen wie Energie, eine positive Herangehensweise und natürlich vor allem um Neugier.“ Aus 18 verschiedenen Herkunftsländern kommen die Angestellten, weshalb Englisch für viele die bevorzugte Arbeitssprache ist.