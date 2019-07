200 Veranstaltungen in Düsseldorf geplant : Die Eine-Welt-Tage gewinnen immer mehr an Beachtung

Eine Welt Forum . Foto: RP/barbara schmitz

Düsseldorf Unter dem Motto „Wir alle gemeinsam – für eine gerechte Welt“ sind die Eine-Welt-Tage gestartet. Ziel der 200 Veranstaltungen ist die Vorbeugung von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.

Von Bernd Schuknecht

Mit explosiven Rhythmen des World Percussion Ensembles, das drei Perkussionisten aus Afrika, Südamerika und Japan musikalisch vereint, ist am vergangenen Samstag nicht nur die Open-Air-Konzertreihe „Jazz und Weltmusik“ im Hofgarten, sondern auch die 35. Ausgabe der Düsseldorfer Eine-Welt-Tage eröffnet worden.

Bis Dezember widmen sich an die 200 Veranstaltungen in Form von Theater, Filmen, Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Vorträgen und Diskussionen dem Themenkomplex Nord-Süd-Gerechtigkeit, darunter aktuelle Ereignisse auf den verschiedenen Kontinenten und deren politische Entwicklung, Fluchtursachen und Migration, die Zukunft der Umwelt und Kulturentwicklung in Afrika, Asien sowie in Mittel- und Südamerika. Damit zählt die Düsseldorfer Veranstaltungsreihe zu den größten im Rahmen der lokalen Eine-Welt-Arbeit.

Info

Als Kooperationspartner beteiligen sich unter anderem das Düsseldorfer Schauspielhaus – Generalintendant Wilfried Schulz ist neben Oberbürgermeister Thomas Geisel und VHS-Direktorin Simone Bruns Schirmherr der Eine-Welt-Tage – das Tanzhaus NRW, das Forum Freies Theater, Jazz in Düsseldorf, die Filmkunstkinos, das KiT sowie Schulen und Kirchengemeinden. Die Stadt, das Kulturamt und das Umweltamt unterstützen die vielschichtigen Aktivitäten.

Untrennbar mit der Eine-Welt-Bewegung verbunden ist Ladislav Ceki, Geschäftsführer des Eine-Welt-Forums Düsseldorf. Der umtriebige 66-Jährige spinnt seit rund 40 Jahren von Düsseldorf aus die Fäden zahlloser Einzelinitiativen zu einem Netzwerk für weltweite faire Kooperation zusammen. „Für mich waren das stetige Wachstum des Netzwerks sowie die Anerkennung unserer Arbeit durch die Politik in Stadt und Land die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahre. Aus ganz persönlicher Sicht hat mich aber auch die Begegnung mit Nelson Mandela sehr stark beeindruckt“, sagt Ceki. Nicht von ungefähr will er sich dafür stark machen, dass sich Düsseldorf nach Ghana auch mit Südafrika partnerschaftlich verbindet.

Einen Kultur-Höhepunkt im Rahmen der Veranstaltungsreihe markiert die große Benefiz-Gala „Vida!“ am Samstag, 26. Oktober, mit Nicole Nau und Luis Pereyra, die zu den weltbesten Tango-Tänzern zählen, in der Tonhalle Düsseldorf zum 25. Bestehen von Futuro Si, einer Initiative für Kinder in Lateinamerika. Die Vereinsgründung 1994 erfolgte als Konsequenz auf einen Besuch in einer Favela Rio de Janeiros, wo Vereinsgründer Fridhelm Griepentrog insbesondere das Elend vieler Kinder hautnah erleben musste. Zwei Festivals werden im August in diesem Zusammenhang wieder tausende Besucher anlocken.

Vom 2. bis zum 4. August finden im Ulenberg Park wieder die Afrika-Tage statt. Bands und Künstler bringen dem Publikum die afrikanische Kultur näher. RP-F: Bs. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)