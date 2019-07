Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf : Junkie stiehlt Erotik-Spielzeug – Zehn Monate auf Bewährung

Düsseldorf In einem Sex-Shop in Bahnhofsnähe hat ein ehemalige Junkie ein Erotik-Spielzeug gestohlen. „Ich stand unter Tabletten, brauchte Geld“, sagt der 52-Jährige nun vor Gericht.

Wahllos zugelangt hatte ein 52-jähriger Kunde Anfang des Jahres bei einem Sex-Shop in Bahnhofsnähe. Beim Amtsgericht gab er am Montag zu, am Tattag ein Erotik-Spielzeug heimlich aus der Verpackung genommen und in einer seiner Socken versteckt zu haben.