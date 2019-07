Düsseldorf-Holthausen : Auf der Talentiade der Stadt entdeckt

Beim TC Holthausen wird Tennis-Nachwuchsarbeit großgeschrieben.

„Das Match war enger als das Ergebnis“, räumt Konstantin ein, der in der Titelpartie cool aufspielte. Einzel- und Mannschaftstitel sind für den TCH umso bemerkenswerter, weil den Holthausener Jung-Cracks dieser Doppelerfolg bereits in der Wintersaison 2018 geglückt ist – und das gegen die lokale Tennis-Dominanz vom TC Kaiserswerth und Rochusclub. „Das ist eine he­rausragende Leistung und zugleich ein deutlicher Beleg für unsere gute Trainerarbeit“, freut sich Jugendwartin Manuela Hillebrand.

Für Einzelmeister Konstantin fing das Tennisspielen mit einem Schnuppertraining beim TC Holthausen an. „Damals war ich fünfeinhalb“, erinnert er sich. Der Sport hat ihm von Beginn an Spaß gemacht. Kein Wunder! Schließlich klappte es mit der Vorhand auf Anhieb. Inzwischen sind Volley und Topspin die Stärken. Seine Aufschlagtechnik will der Siebtklässler des St.-Ursula-Gymnasiums aber noch verbessern. Vereinscoach Boris Joachim wird ihm dabei helfen. Zusätzliche Tennis-Lektionen gilt es beim Bezirkstraining mit Dirk Schaper zu lernen. Konstantins Talent ist schon früh auf der „Talentiade“ erkannt worden, wo Grundschüler bei einem Sportfest der Stadt nach Absolvieren sportartspezifischer Tests Empfehlungen erhalten, für welche Sportart sie besonders gut geeignet sind, und das war bei Konstantin – neben Fußball und Judo – eben Tennis. Mittlerweile ist die gesamte Klinkenberg-Familie vom Tennisfieber infiziert. Papa Thomas und Mama Simone schwingen ebenso wie Konstantins 15-jährige Schwester Katharina beim TCH das Racket.