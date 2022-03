Netzwerkertreffen in Düsseldorf : Hendrik Wüst zu Gast beim Ständehaus-Treff

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident stellte sich bei dem Netzwerkergipfel in Düsseldorf den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Fast 500 geladene Gäste kamen.

In sieben Wochen wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt, der Wahlkampf ist gestartet. Mit entsprechend großer Spannung wurde der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Gesprächsgast bei der 89. Ausgabe des Ständehaus-Treffs der Rheinischen Post am Montagabend erwartet. Er stellte sich vor fast 500 geladenen Gästen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler; sprach unter anderem über seine erst vor wenigen Tagen beendete Corona-Isolation in einem Hotel in Israel, die deutliche CDU-Niederlage bei der Landtagswahl im Saarland am Wochenende – und natürlich über die Aussichten für die Wahl in NRW am 15. Mai.