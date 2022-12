Wohnungsmarkt in Düsseldorf Linke fordert ein städtisches Referat für bezahlbares Wohnen

Angesichts der angespannten Lage auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt fordert die Linke im Stadtrat die Einrichtung eines Referats für bezahlbares Wohnen innerhalb des Wohnungsamtes. Einen entsprechenden Antrag bringt die Ratsfraktion in die Sitzung am kommenden Donnerstag ein. Gefordert wird darin, in den Haushaltsplan die notwendigen Mittel für zehn zusätzliche Personalstellen einzustellen.