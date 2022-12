Sanierung statt Neubau Politik befürwortet „kleine Lösung“ für Düsseldorfer Hafen-Fußgängerbrücke

Falls der Stadtrat am Donnerstag dem Vorschlag zustimmt – was aller Wahrscheinlichkeit nach passieren wird – soll es nun schnell gehen. Der Bau soll im März beginnen und im Mai, also noch zum Beginn der nächsten Freiluftsaison, bereits fertiggestellt sein. Auch die Beleuchtung wird dabei verbessert. Wegen der Fördergelder verbleibt bei der Stadt nur ein Eigenanteil von rund 600.000 Euro.