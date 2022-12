Kirche in Düsseldorf Wie die Gemeinde auf die Entscheidung zu Pfarrer D. reagiert

Am Sonntag ist den Mitgliedern der katholischen Gemeinde im Linksrheinischen während des Hochamtes in St. Antonius an der Luegallee mitgeteilt worden, dass ihr ehemaliger leitender Pfarrer nicht mehr zurückkehren wird. Vor knapp 100 Gläubigen verlas Michael Berning, der jetzt vom Pfarrverwalter zum Pfarrverweser wurde, sowohl die Pressemitteilung des Erzbistums Köln als auch den Brief des Leiters der Hauptabteilung Seelsorge-Personal, Pfarrer Mike Kolb, an die Gemeinde St. Antonius und Benediktus.