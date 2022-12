Shopping im Advent Düsseldorfer Innenstadt am Samstag rappelvoll – Polizei sperrt Straßen

() Auch am dritten Adventssamstag haben sich Einzelhandel und Weihnachtsmärkte in Düsseldorf über enormen Zulauf gefreut. Die Polizei sperrte ab dem frühen Nachmittag Straßen rund um die Königsallee, da sich Autos wegen der hohen Zahl an Fußgängern festzufahren drohten. Die Beamten sperrten auch die Zufahrt zum voll besetzten Parkhaus am Grabbeplatz, da der Rückstau auf der Heinrich-Heine-Allee sonst den Verkehr auf der wichtigen Route zum Erliegen gebracht hätte.