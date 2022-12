PEN-Zentrum will Zeichen setzen Mahnwache für Julian Assange

Gut 35 Menschen haben auf dem Bertha-von-Suttner-Platz am Hintereingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofs Kerzen für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange angezündet. Der Ort der Mahnwache war mit Bedacht gewählt: Sie fand in Sichtweite des Britischen und Amerikanischen Generalkonsulate statt, die von einem Sperrbezirk umgeben sind. In Düsseldorf zeigten sich die Mitglieder des PEN-Zentrums zufrieden mit der Aktion: Das Bild der stillen Mahnwache werde nun nach Großbritannien gehen, wo Assange aktuell inhaftiert sei. Das Britische Generalkonsulat sei verpflichtet, Bericht über die Aktion zu erstatten.