Bürgermonitor Ärger um Rodungen in Kleingartenanlage

Marion Römer war erschrocken, als sie Anfang des Jahres die Kleingartenanlage am Leuchtenberger Kirchweg betrat. In der großzügigen Anlage, die von sechs Vereinen betrieben wird, war das städtische Gartenamt im Einsatz gewesen und hatte entlang der Wege radikal Gehölz zurückgeschnitten. „Plötzlich waren Flächen kahl. Den Grund habe ich nicht verstanden. Gerade die Vielfältigkeit der nun entfernten Sträucher und Hecken hatte mich sehr erfreut. Dort war immer ein Gesumme, Gezwitscher und munteres Treiben von Insekten, Vögeln und anderen Tieren“, sagt Römer, die seit zwei Jahren einen Garten in der Anlage besitzt.