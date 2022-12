Wiederöffnung des Marionettentheaters in Düsseldorf Die Puppen tanzen wieder

Die letzten beiden Jahre hatten es in sich und sind nicht spurlos an Anton Bachleitner und seinem Team vorbeigegangen. Doch bei der großen Gala zur Wiedereröffnung des Marionetten-Theaters im Palais Wittgenstein am Freitagabend standen die Zeichen auf Zukunft oder wie es der Kater aus Michael Endes „Wunschpunsch“ sagte: „Ende gut - alles gut“.