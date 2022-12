Blind Date Interview „Licht in die Dunkelheit bringen“

In der Adventszeit wichteln sich die RP-Redakteure in der Lokalredaktion gegenseitig Blind Dates mit Interview-Partnern zu. Erst vor Ort erfahren wir, auf wen wir treffen. Heute ist das Verwandlungskünstler Dario, mit dem ich spreche. Unser Treffpunkt ist am Martin-Luther-Platz, wo Dario bereits auf mich wartet. Er kennt ein Foto von mir, lächelt mich an, als ich auf ihn zugehe und begrüßt mich sehr herzlich, schnell sind wir per „du“.