Protest gegen Versammlungsgesetz : Klage gegen Polizeiauflagen für Demo in Düsseldorf

Klage gegen Polizeiauflagen für Demo in Düsseldorf

Die Demonstration gegen das Versammlungsgesetz am 26. Juni in Düsseldorf Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen“ hat einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen die Polizeiauflagen für die Demonstration am Samstag eingereicht. Die Veranstalter halten die Regeln für rechtswidrig.

Konkret gehe es darum, dass Transparente maximal sechs Meter lang und ein Meter hoch sein und nicht in Kopfhöhe gehalten werden dürfen. Aus Sicht des Bündnisses sei das rechtswidrig und stelle einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Versammlung dar. „Transparente und Banner erfüllen auch nicht den Tatbestand des Vermummungsverbots“, so Martin Behrsing, Anmelder und Versammlungsleiter.