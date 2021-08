Leichte Veränderungen beim Eintrittspreis : Neue Eishalle in Düsseldorf öffnet am 10. September

Anja Mathis leitet die Eishalle und freut sich wie auch Stiftungsvorstand Nicolas Maas auf den Start der Eishalle. Als Eislauflernhilfen gibt es jetzt kleine Elche. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Das Eis in der neuen Halle im Düsseldorfer Süden ist schon bereitet. Nur anderthalb Jahre lang dauerte der Bau. Die Eintrittspreise wurden leicht erhöht. Wir verlosen Karten für eine Kostprobe vor der Eröffnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Wer von Anja Mathis durch die neue Eishalle an der Kappeler Straße geführt wird, kommt nicht drumherum, sich alles anzusehen. Zu stolz ist die Leiterin der Einrichtung auf das Endprodukt. Der Neubau, der im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf entstanden ist, wurde nach rund anderthalb Jahren Bauzeit, inklusive Innenausbau, fertiggestellt. Bauherrin ist die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR). Betrieben wird die Sporteinrichtung von der Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, die zu der Stiftung Schloss und Park Benrath gehört. Dieses Konstrukt hatte man sich überlegt, weil sich die Sparkasse aus der Finanzierung der alten Halle rausziehen wollte.

Doch das ist alles nun sprichwörtlicher Schnee von gestern: Nun kann es bald auch endlich losgehen am neuen Standort: Am Freitag, 10. September, wird das Eis offiziell für Besucher freigegeben. Damit endet eine lange Eislauf-Durststrecke im Düsseldorfer Süden, weil die Eislaufsaison im vergangenen Winter coronabedingt im Oktober endete, damals noch in der alten Halle an der Paulsmühlenstraße. In der ist nach wie vor als Zwischennutzung ein Corona-Testzentrum beheimatet.

Gewinnspiel Eine Runde Eislaufen vor der Eröffnung Was Gemeinsam mit der Benrather Eishallen-Stiftung verlosen wir für zwei Kinder (zwischen acht und 16 Jahren) plus jeweils einen Freund oder eine Freundin eine exklusive Vorab-Eislaufzeit. Wann Der Termin ist am Mittwoch, 8. September, ab 16 Uhr Wie kann man mitmachen? Schreibt eine E-Mail an die Adresse duesseldorf@rheinische-post.de, Betreff Eislaufen, warum gerade Ihr das Eis vorab testen wollt. Jeder Gewinner kann eine/n Freund/in mitbringen. Unter allen Einsendungen werden die beiden Gewinner ermittelt. Auch eine erwachsene Begleitperson ist pro Gewinner erlaubt. Schlittschuhe können von der Eishalle gestellt werden. Lediglich ein Fahrradhelm muss bei Bedarf mitgebracht werden. Einsendeschluss ist am 2. September.

Im Moment sind im Neubau auch noch einige Vorarbeiten zu erledigen; immer mal wieder tauchen Störungen an der neuen Eisanlage auf, die das Kältetechnik-Unternehmen dann wieder schnell in den Griff bekommt. Die Schlittschuhe zum Ausleihen hängen schon bereit. Und im Bistro und den Namen „Eisbox“ trägt und Anklänge an einen amerikanischen Diner hat, ist bislang nur die Kaffeemaschine in Betrieb. „Es wird wie am alten Standort all das geben, was unsere Besucher mit einem Eishallenaufenthalt verbinden: Pommes, Currywurst und Slusheis“, sagt Anja Mathis. Betrieben wird es von den Mitarbeitern des Schlosscafés. Es öffnet während der normalen Laufzeiten.

Ein Blick in die neue Umkleidekabine in der Benrather Eishalle. Foto: Andrea Röhrig

Wie schon im vergangenen Corona-Herbst wird die Zahl der Eisläufer wohl auf rund 150 erstmal begrenzt, Tickets müssen vorab online gekauft werden. Es gelten die 3G-Regeln.Die Eislaufzeiten werden jeweils 72 Stunden vorher freigeschaltet. Wann genau Verkaufsstart für den ersten Lauftag ist, kann Mathias jetzt noch nicht sagen. Die Eissaison geht bis zu den Osterferien.

Doch auch im Sommer soll die Halle nicht brach liegen. Wenn das Eis abgebaut ist, könnte man dort beispielsweise Hallen-Soccer oder ähnliches spielen. Doch erstmal steht das Schlittschuhlaufen im Mittelpunkt. Auch die Grundschulen, die regelmäßig zum Eislaufen kommen, und die Vereine scharren schon mit den Kufen.