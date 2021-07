Protest gegen das Versammlungsgesetz : Weitere Klage gegen Polizei nach Demo-Einsatz in Düsseldorf

Weitere Klage gegen Polizei nach Demo-Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Ein umstrittener Polizeikessel bei der Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz zieht nun eine zweite Klage nach sich. Vier Personen, darunter die Anmelder, haben die Polizei verklagt.

Der Polizeieinsatz bei einer Demo gegen das Versammlungsgesetz in Düsseldorf hat ein weiteres juristisches Nachspiel. Am Donnerstag will das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!“ Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Die zwei Anmelder der Demonstration sowie zwei vom Freiheitsentzug betroffene Personen klagen zusammen gegen den Einsatz.