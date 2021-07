Umstrittener Polizei-Einsatz in Düsseldorf : Veranstalter werfen Reul Falschaussagen nach Demo vor

Bei der Demonstration am 26. Juni in Düsseldorf kam es zu Ausschreitungen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Nach dem umstrittenen Polizei-Einsatz bei einer Demonstration in Düsseldorf Ende Juni gibt es neue Vorwürfe gegen Innenminister Reul. Dieser habe den Landtag bewusst falsch informiert, teilten die Veranstalter mit – und verwiesen dabei auf neues ein Video der Vorfälle.

Die Debatte um den umstrittenen Polizei-Einsatz bei einer Demonstration gegen das von der schwarz-gelben Landesregierung geplante neue Versammlungsgesetz Ende Juni in Düsseldorf geht weiter. Am Montag warf der Veranstalter, das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten“, Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer Mitteilung Falschaussagen vor und erhob weitere Vorwürfe gegen die beteiligten Polizisten.

Genau um diese Aussagen geht es jetzt in neuen Vorwürfen, die das Bündnis am Montag öffentlich gemacht hat. In einer Mitteilung heißt es, Reul habe den Ausschuss und das Parlament „bewusst falsch“ informiert. Dabei verweist das Bündnis auf ein Video, das am Sonntag auf einem offenbar von Privatpersonen betriebenen Youtube-Newskanal veröffentlicht wurde. In dem mehr als halbstündigen Video werden unter anderem Fotos und Videos von der Demo, dem Polizei-Einsatz und Reuls Auftritt im Landtag gezeigt.

Den Veranstaltern geht es bei ihrer Kritik vor allem um Aussagen des Innenministers, in denen dieser den Polizei-Einsatz als Reaktion auf Straftaten und Attacken aus dem „Antifa-Block“ gerechtfertigt hatte. Diese sieht das Bündnis durch die Video-Aufnahmen als widerlegt an – unter anderem hätten drei Beamte, von denen Reul gesagt habe, diese seien nur durch ihre Helme vor schweren Verletzungen bewahrt worden, gar keine Helme getragen.

Zudem sei etwa zu sehen, dass mehrere Journalisten von Polizisten geschubst und verletzt wurden – im Widerspruch zu Reuls Erwähnung nur eines Fotografen. Auch seien rechtswidrig anlasslose Videoaufnahmen von Demo-Teilnehmern gemacht worden. „Die Polizei hat teilweise bereits so agiert, als ob das neue Versammlungsgesetz schon längst beschlossen wurde,“ sagt eine Bündnissprecherin.

Das NRW-Innenministerium reagierte am Nachmittag auf Anfrage. „Dem Ministerium ist das Video seit heute bekannt“, sagte eine Sprecherin. Man werde die Bilder jetzt prüfen und bewerten. Nähere Angaben, etwa zu den Vorwürfen gegen Innenminister Reul, machte die Sprecherin nicht.