Düsseldorf-Unterrath : Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Unterrath so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Laut Polizei befuhr ein 42-Jähriger aus Düsseldorf am Donnerstagnachmittag mit seinem BMW die Straße An der Piwipp in Richtung Am Röttchen. In Höhe An der Piwipp / Paderborner Straße überquerte plötzlich eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn, um in Richtung Paderborner Straße zu gelangen.