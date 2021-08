Düsseldorf-Garath : 14-Jähriger bei Unfall auf Zebrastreifen schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt worden ist ein 14-jähriger Junge in Düsseldorf-Garath, als er einen Zebrastreifen überquert hat. In Flingern wurde ein Rennradfahrer schwer verletzt, als er mit einem Lastenrad zusammen stieß.

Ein 14-jähriger Junge ist schwer verletzt worden, als ihn eine Pkw-Fahrerin in Garath auf einem Zebrastreifen zu spät bemerkte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war eine 37-jährige Frau am Montagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Koblenzer Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. In Höhe der Emil-Barth-Straße wollte ein 14-jähriger Junge zu Fuß einen Zebrastreifen in Richtung S-Bahnhof Garath überqueren.