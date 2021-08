Düsseldorf-Garath : Mehrere Kilogramm Drogen und 16.000 Euro sichergestellt

Diese Drogen und Bargeld wurden in der Wohnung sichergestellt. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf In einer Wohnung in Düsseldorf-Garath hat die Polizei mehrere Kilogramm Marihuana und Amphetamin sowie ein fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt. Entdeckt wurde die Wohnung, weil auf dem Balkon gekifft wurde.

Den richtigen Riecher hatten Beamten der Polizeiinspektion Süd, als sie am Dienstag auf deutlichen Haschgeruch vom Balkon einer Wohnung an der Carl-Severing-Straße in Garath hingewiesen wurden. Die Beamten suchten die betreffende Wohnung auf und wurden von der Mieterin empfangen.