Düsseldorf-Altstadt : Verdächtiger nach Schlägerei mit Fotos gesucht

Düsseldorf Mit einem Faustschlag wurde in der Düsseldorfer-Altstadt ein Mann niedergestreckt. Die Polizei sucht nun einen Verdächtigen mit zwei Fahndungsfotos.

Schwer verletzt worden ist ein 41 Jahre alter Mann an einem frühen Samstagmorgen im Mai in der Düsseldorfer Altstadt. Ein Unbekannter hatte ihn mit einem Faustschlag unvermittelt niedergestreckt. Nach einem Verdächtigen wird nun mit Bildern aus einer Videokamera gefahndet. Die Tat ereignete sich am 22. Mai 2021 gegen 3.35 Uhr in Höhe der Heinrich-Heine-Allee, Ecke Bolkerstraße.