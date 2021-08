Düsseldorf-Stockum : Müllwagenfahrer rangiert in enger Kurve und klemmt Kollegen ein

Müllwagenfahrer rangiert in enger Kurve und klemmt Kollegen ein

Düsseldorf Zwischen Müllwagen und einer Hauswand in Düsseldorf-Stockum ist ein Mann bei einem Rangiervorgang des Fahrzeugs eingeklemmt worden. Er wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Mit schweren Verletzungen ist ein 43 Jahre alter Beifahrer eines Müllfahrzeugs ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann wurde am Freitagmorgen in Stockum beim Rangiervorgang in einer engen Kurve eingeklemmt.