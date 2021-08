Feuer über drei Etagen : Explosion auf Fabrik-Gelände in Düsseldorf

Explosion auf Fabrik-Gelände in Düsseldorf

Düsseldorf Im Betrieb von KLK auf dem Gelände von Henkel in Düsseldorf-Holthausen ist es am Dienstagnachmittag zu einer Explosion mit einem anschließenden Brand gekommen. Die Feuerwehr Düsseldorf und die Werksfeuerwehr waren im Einsatz.

Zu einer Explosion mit anschließendem Brand ist es am späten Dienstagnachmittag bei einem Produktionsbetriebs von KLK gekommen, der auf dem Gelände von Henkel sitzt. Dort werden nach Angaben des betroffenen Unternehmens pflanzliche Öle und tierische Fette verarbeitet.

Es entzündeten sich an einem Produktionsgebäude Isolationsmaterialien über drei Etagen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr unterstützte die Werksfeuerwehr bei den Nachlöscharbeiten. Um die letzten Glutnester zu finden, mussten Isolationsmaterialien abgebaut werden.

Alle Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach rund drei Stunden konnten die 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf ihren Einsatz beenden. Die Werksfeuerwehr blieb weiterhin vor Ort, um weitere Kontrollen durchzuführen.

KLK ist ein Hersteller sogenannter Oleochemikalien. Die Produktpalette reicht von Fettsäuren und Glycerin über Fettalkoholen bis zu Tensiden. Die Produkte werden im Haushalts- und Gesundheitswesen, in Kosmetik- und Pflegeprodukten, Lebensmitteln, Aromen und Düften sowie im industriellen Einsatz von Chemikalien wie Schmierstoffen, Beschichtungen und in der Papierindustrie eingesetzt. KLK Oleo hat seinen Hauptsitz in Malaysia.