Düsseldorf-Oberbilk : Goldkette im Hausflur geraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Mit Pfefferspray ist ein älteres Ehepaar im Flur seines Wohnhauses in Düsseldorf-Oberbilk attackiert worden. Der Täter riss der Frau eine Kette vom Hals und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Stand der Ermittlungen folgte der Räuber den 72 und 79 Jahre alten Senioren am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Oberbilker Allee in der Nähe zur Kruppstraße unbemerkt in den Hausflur. Als die beiden im dort auf den Aufzug warteten, trat der Unbekannte an sie heran und sprühte dem Ehemann Pfefferspray ins Gesicht. Dann riss er der Frau eine Goldkette vom Hals. Mit der Beute flüchtete er aus dem Haus in unbekannte Richtung.