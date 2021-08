Nach jahrelanger Fahndung : Wegen versuchten Mordes gesuchter Mann am Düsseldorfer Flughafen festgenommen

Düsseldorf Seit zwölf Jahren ist ein Mann wegen versuchten Mordes gesucht worden. Jetzt konnte er am Flughafen Düsseldorf festgenommen werden. Er war mit einem Flieger aus der Türkei gekommen. Zudem wurde ein aus Mallorca einreisender 23-Jähriger festgenommen.

Ein 70-Jähriger, nach dem seit zwölf Jahren wegen versuchten Mordes gefahndet wurde, ist am Freitag mit einem Flugzeug aus Ankara in Düsseldorf gelandet. Bei der Einreisekontrolle wurde er erkannt und festgenommen.

Da der in Jordanien lebende Mann nicht mehr nach Deutschland zurückkehrte, wurde - wie üblich in solchen Fällen - der Haftbefehl nach der Abschiebung wieder in Kraft gesetzt und er zur Fahndung ausgeschrieben. Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nahm den Beschuldigten den fest und überstellte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.