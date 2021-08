Düsseldorf-Altstadt : 79-Jährige nach Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem E-Scooter-Unfall wurde eine 79-jährige Frau in der Düsseldorf-Altstadt schwer verletzt. Zwei Minderjährige auf dem Roller hatten die Frau übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Beim Zusammenprall mit einem E-Scooter ist eine 79-jährige Fußgängerin am Samstagnachmittag in der Altstadt schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.