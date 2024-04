Leserfotos aus Meerbusch gesucht Der Frühling ist erwacht

Ein Spaziergang durch Meerbusch zeigt es in diesen Tagen überdeutlich: Der Winter liegt endgültig hinter uns, und die Natur erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf. An den Bäumen treiben Knospen und Blüten aus, auf den Wiesen zeigen sich die Blumen, Entenküken paddeln auf den Teichen – und auf den Wiesen sind die ersten Lämmer unterwegs. Die bezaubernde Szene auf dem Foto hat Christina Puth am Rheindeich eingefangen.