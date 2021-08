Zeugen gesucht : 93-jährige Düsseldorferin im Fahrstuhl beraubt

Düsseldorf Eine 93-jährige Frau ist im Fahrstuhl eines Ärztehauses in Düsseldorf-Stockum beraubt worden. Die bislang unbekannte Täterin war zu der Seniorin in die Aufzugkabine gestiegen. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach der Flüchtigen.

Eine 93 Jahre alte Düsseldorferin ist Opfer eines Raubes geworden. Die Tat ereignete sich am Montag (16. August) gegen 15.30 Uhr in Stockum. Die bislang unbekannte Täterin war zu der Seniorin in einen Aufzug gestiegen, um diese zu berauben. Jetzt fahndet die Polizei mit einer Beschreibung nach der Flüchtigen.