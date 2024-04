Fußball Englische Woche für die Landesligisten

Das musste zuletzt auch Turu 80 feststellen. Wobei die Oberbilker bei der 0:2-Niederlage in Velbert am vergangenen Wochenende auch tatkräftig mithalfen. Trainer Francisco Carrasco setzt vor dem Heimspiel am heutigen Mittwoch gegen DV Solingen auf die Rückkehr von Torhüter Timo Utecht, auch um den zuletzt unsicher wirkenden A-Junioren Araz Motamed aus der Schusslinie nehmen zu können. In Anbetracht der angespannten Personalsituation ist Carrasco bemüht, die Erwartungshaltung zu dämpfen. „Wir sind gegen Solingen keinesfalls der Favorit“, so der Spanier vor dem Duell mit dem auf Rang neun liegenden Tabellennachbarn.