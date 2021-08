Klimainitiative in Neuss : „Fridays for Future“ veranstaltet Demo

Neuss Coronabedingt war es lange Zeit still um die Ortsgruppe Neuss der Initiative „Fridays for Future“. Im August 2020 machte sie zuletzt in Neuss mit einem Umzug und großen Plakaten aufmerksam auf ihre Wünsche und Ziele.

Doch nun, sagt Mitglied Patrizia Voeltz, gehe es mit den Aktivitäten endlich wieder los. Gleich mehrere Veranstaltungen stehen in den nächsten Tagen und Wochen auf dem Programm. Die erste bereits am kommenden Freitag, 27. August. Geplant ist dann ab 15.30 Uhr eine Kundgebung am Marienkirchplatz. Dabei handelt es sich sozusagen um eine Art „Warm up“ für eine landesweite Zentraldemo ab 17 Uhr in Düsseldorf auf der Wiese vor dem Landtag. 30 Personen habe sie angemeldet, sagt Voeltz. „Wir hoffen natürlich, dass es mehr werden und die danach auch alle mit nach Düsseldorf kommen“, fährt sie fort. In der darauffolgenden Woche ist am Mittwoch, 1. September, ab 18 Uhr ein offenes Organisationsplenum in der Neusser Einrichtung „Das Haus“ am Hamtorwall 18 vorgesehen. Auch dorthin kann kommen, wer möchte. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.