Sport in Düsseldorf : Blindes Vertrauen auf dem Fußballplatz

Dribbeln unter Anleitung: Der sehende Spieler sagt, wo es mit dem Ball lang gehen soll. Foto: Ingel/Marc Ingel / André Tenbrake

Düsseldorf Jugendkicker der Sportfreunde Gerresheim haben an einem Projekt teilgenommen, das dem Blindenfußball mehr Akzeptanz verschaffen soll – mit erstaunlichem Erfolg.

Von Marc Ingel

Noch geben sich die Jugendfußballer der Sportfreunde Gerresheim selbstbewusst, halten den Ball hoch, täuschen ein Dribbling an, zeigen einen Hackentrick. Bis Birk Gebauer die Spezialbrillen verteilt und sich vor den Augen der C1-Spieler tiefe Dunkelheit einstellt. Jetzt geht es darum, überhaupt den Ball zu treffen, die Orientierung zu bewahren, sich nicht gegenseitig über den Haufen zu rennen. Zumindest der Ball spielt mit, gibt er doch nach jeder Berührung ein Rasseln von sich, weil er mit zahlreichen kleinen Plättchen gefüllt ist.

Pünktlich zum Start der Paralympics in Tokio durften die jungen Gerresheimer Kicker eine „Neue Sporterfahrung“ machen. So nennt die Telekom das Förderprogramm für Schulen und Vereine, das in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Sepp-Herberger-Stiftung durchgeführt wird. Der Telekommunikationsanbieter hat wiederum ein besonderes Interesse daran, die Akzeptanz dieses Sports zu steigern, ist er doch Sponsor der Blindenfußball-Bundesliga, die am vergangenen Wochenende gestartet ist.

Info Vier Spieler und ein Torwart pro Mannschaft Regeln Je Mannschaft sind bei 50-minütiger Spieldauer vier sehbehinderte Feldspieler auf dem 20 mal 40 Meter großen Spielfeld eingesetzt. Ein sehender Torwart bewacht das drei mal zwei Meter große Tor. Er darf seinen Torwartraum (fünf mal zwei Meter) nicht verlassen und auch nur dort ins Spiel eingreifen. Der rasselnde Ball ist eine akustische Hilfe. Zusätzlich gibt der Tor-Guide oder „Caller“ seinen Mitspielern akustische Orientierung. Er steht hinter dem gegnerischen Tor und kann seinen blinden Mitspielern im Angriffsdrittel Anweisungen geben. Kontakt Weitere Infos unter www.neue­sporterfahrung.de.

Schnell merken die Gerresheimer Jugendfußballer, dass lange Pässe, Flanken oder Kopfbälle nicht das probate Mittel sind, um zum Erfolg zu kommen – zumal alle zusätzlich einen Kopfschutz tragen, da Kollisionen auf dem Spielfeld die Regel sind. Stattdessen versucht Projektleiter Birk Gebauer seine Schützlingen für diesen Nachmittag behutsam in die Feinheiten des Fußballs ohne Augenlicht einzuführen: Den Ball eng am Fuß zu führen, ist schon mal gut. Was aber am allerwichtigsten ist: wortwörtlich blindes Vertrauen. Denn es gibt auch sehende Teilnehmer am Spiel, der Torwart etwa, der seine Verteidigung dirigieren kann. Oder den Guide hinter dem gegnerischen Gehäuse, der die Stürmer anleitet. Untereinander verständigen sich die Spieler mit dem Ruf „Voy“ (spanisch für „Ich komme“) – so hat der Ballführende eine Orientierung, wohin er das Spielgerät passen soll. Ansonsten ist Schweigen angesagt, jedes unnötige Geräusch stört die Wahrnehmung.

Patrick Kosselt, Trainer der Gerresheimer C1, findet das Projekt schon deswegen gut, weil es eine ganz neue Bewegungserfahrung sei. Und: „Mit dieser Trainingseinheit ermöglichen wir unseren Jugendlichen, Berührungsängste gegenüber Menschen mit Einschränkungen abzubauen. Außerdem werden Werte wie Toleranz, Verständnis und Hilfsbereitschaft gestärkt.“

Das sieht Hasan Koparan ganz ähnlich. Der Blindenfußballer von der SSG Blista Marburg findet das Projekt nicht zuletzt interessant, „weil ich so die Möglichkeit bekomme, der Gesellschaft aufzuzeigen, was für ein Potenzial im Blindenfußball steckt und dass diese Sportart einem Leistungssportler viele Ziele im Leben ermöglicht“. So könne er Kindern und Jugendlichen außerdem zeigen, „dass eine Behinderung kein Grund ist, um aufzugeben oder ein inaktives Leben zu führen“. Das Gegenteil sei der Fall. Zudem sollen die Jugendlichen bei den Trainingseinheiten darauf sensibilisiert werden, dass ein Sportler mit einer Sehbehinderung einen ganz normalen Alltag führen kann, selbstständig ist „und kein Mitleid aus der Gesellschaft braucht“.

Dass Koparan nach zehn Jahren bei Schalke 04 inzwischen wieder in Marburg kickt, sei übrigens alles andere als ein Rückschritt. „Immerhin spiele ich um die Deutsche Meisterschaft“, sagt er. Am ersten Spieltag schlugen die Marburger erst Hertha BSC mit 2:0, dann Fortuna Düsseldorf sogar mit 3:0, während Schalke im Revierderby zunächst Borussia Dortmund mit 0:3 unterlag und dann sogar eine 0:8-Klatsche gegen den FC St. Pauli kassierte.