Radschnellweg von Neuss über den Düsseldorfer Süden nach Langenfeld und Monheim : Stadt prüft nun doch alternative Radtrassen

Düsseldorf Zwei Bezirksvertretungen hatten massiven Protest gegen die favorisierte Trassenführung des Radschnellweges geäußert. Nun hat die Stadt selber in einer Vorlage nachgebessert.

Für Hellerhof schlägt die Verwaltung vor, dass die von der BV 10 präferierte Variante ab Koblenzer Straße westlich der Bahnstrecke, bis er am Hellerhofweg wieder in die Vorzugsvariante einmündet, nachträglich zu prüfen. Allerdings sei unklar, ob aufgrund der Höhenverhältnisse eine Anbindung an den Hellerhofweg möglich sei. Sollte sich diese Trasse nicht umsetzen lassen, würde die Verwaltung die Variante entlang der Frankfurter Straße präferieren. Auch das ist für die BV so in Ordnung. Die Ortspolitiker wollten nicht, dass die Trasse in Hellerhof mitten durchs Wohngebiet verläuft. Das ist damit vom Tisch.