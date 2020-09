Kommunalwahl in Düsseldorf : Die Grünen bekräftigen ihre Pläne für eine autofreie Kö

Düsseldorf Der Oberbürgermeister-Kandidat der Partei, Stefan Engstfeld, will aus der Kö eine reine Flaniermeile machen und Auto-Posern keine Chance geben. In der Zukunft sei das Auto kein Statussymbol mehr.

Das begründete er anhand von Zahlen. Die Kö habe eine Frequenz von 7000 Kunden am Tag, von denen 80 Prozent mit dem Auto kämen, obwohl es nur rund 400 Parkplätze an der Königsallee gebe. Es seien somit genügend Parkhäuser in der Umgebung vorhanden, weshalb man auch auf die 400 Parkplätze verzichten könne. „Eine autofreie Kö wäre eine Aufwertung, weil man dann auch das Problem mit den Auto-Posern in den Griff bekommt. Sie nerven alle und sind kein Aushängeschild für Düsseldorf. Posern würde man dann keine Chance mehr geben und der Frequenz würde es auch nicht schaden“, sagte Engstfeld. Den Vorschlag von SPD und OB Thomas Geisel, die Kö zum „Shared Space“ umzugestalten, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt agieren, lehnt der Grüne ab: „Da kommt man sich nur in die Quere. Wir sind für Klarheit – und das mit einer autofreien Kö nicht nur aus ideologischen Gründen.“