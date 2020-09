Straßennamen in Düsseldorf : Straße soll nach einer Frau benannt werden

Stockum Der Vorschlag der Verwaltung, die neue Straße auf dem Areal der ehemaligen Fashion Häuser „Deiker Höfe“ zu nennen, entspricht nicht den Vorstellungen der Bezirksvertretung.

Der Abriss der zwei Fashion Häuser an der Danziger Straße schreitet zügig voran und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Auf dem 38.000 Quadratmeter großen Grundstück wird ein neues Quartier mit 353 Wohnungen, einer Kita, einem Hotel und Supermarkt und Büros entstehen. Erschlossen wird das Areal durch eine neue Straße. Für sie hat die Verwaltung den Namen „Deiker Höfe“ vorgeschlagen. Damit soll an die bereits vorhandene Deikerstraße, die das Areal nach Osten hin begrenzt, angeknüpft werden. Sie wurde nach dem Maler Johann Christian Deiker (1822-1892) benannt, der ab 1868 in Düsseldorf lebte.