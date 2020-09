Neuer Standort in Düsseldorf : Der Landesrechnungshof zieht nach Oberbilk um

Düsseldorf Direkt neben dem neuen Justizzentrum an der Werdener Straße soll auch der Landesrechnungshof NRW ein neu gebautes Zuhause bekommen. Der Landesrechnungshof (LRH), eine der höchsten Kontrollbehörden des Landes NRW.

Der Landesrechnungshof (LRH), eine der höchsten Kontrollbehörden des Landes NRW, logiert bisher in einem mehrgeschossigen Altbau am Konrad-Adenauer-Platz, unmittelbar angrenzend an den Vorplatz des Hauptbahnhofes. Doch die Zeiten, in denen Besucher den Behörden-Eingang mit der Hausnummer 13 zwischen Steh-Cafés und Handy-Läden erst suchen mussten, sollen bald vorbei sein. Per Internet hat der BLB die „Objektplanung LPH 1-9-065-20-00469“ seit dem 15.August öffentlich ausgeschrieben – für einen „Ersatzneubau Landesrechnungshof NRW“. Und der soll sich nach RP-Informationen auf dem landeseigenen BLB-Gelände in Oberbilk entlang der Werdener Straße direkt anschließen an die vor zehn Jahren dort frisch bezogenen Neubauten von Amts- und Landgericht.