Wahlkampf in Düsseldorf : SPD Düsseldorf hängt rund 5000 Plakate auf

Die SPD-Kandidaten Andreas Rimkus und Zanda Mertens hängen testweise ihre Wahlplakate auf. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Die Sozialdemokraten präsentierten am Freitag am Graf-Adolf-Platz die Eckpunkte ihrer Kampagne. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt.

Die Düsseldorfer SPD startet mit den Kernthemen Wohnen, Mindestlohn und Klimaschutz in die heiße Phase des Bundestags-Wahlkampfes. Fast 5000 Plakate sollten ab dem Freitagabend im gesamten Stadtgebiet angebracht werden, wie Parteichefin Annika Maus bei der Präsentation der Kampagne am Graf-Adolf-Platz sagte. Die Plakate im parteitypischen Rot zeigen Schwarz-Weiß-Portraits der Kandidaten Andreas Rimkus (Süd-Wahlkreis) und Zanda Martens (Nord-Wahlkreis) sowie von Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Rimkus, für den es im Fall einer Wiederwahl die dritte Legislaturperiode im Bundestag wäre, sprach sich für mehr Wohnungsbau und gerechte Mieten aus – und betonte gleichzeitig die Bedeutung fairer Löhne. „Wir wollen soziale, ökologische und ökönomische Aspekte in Einklang bringen“, so Rimkus. Zanda Martens bewirbt sich erstmals um ein Bundestagsmandat und ist entsprechend bisher weniger bekannt als der Süd-Kandidat – die promovierte Juristin und Gewerkschaftssekretärin ist in Lettland geboren, seit 2010 lebt sie in Düsseldorf. „Bei meiner Arbeit befasse ich mich täglich mit den Anliegen der Menschen, die von ihrer Arbeit leben können müssen“, sagt Martens.