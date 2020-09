Tchoukball in Hassels : Die Vizemeister greifen wieder an

Hassels Die Tchoukballer des THB Hassels sind wieder ins Training gestartet und bereiten sich auf die kommenden Turniere vor. Der erste Turniertag der NRW-Liga findet im Düsseldorfer Süden statt, zu Gast sind die besten Mannschaften des Landes.

Aufatmen bei den Tchoukballern vom TB Hassels: Die strikte Corona-Pause ist glücklich überstanden und nach viermonatiger Unterbrechung sind alle Aktiven beim amtierenden Deutschen Vizemeister voller Begeisterung wieder ins Training eingestiegen. Der Übungseifer hat einen doppelten Grund: Zum einen fordern die schlappen Muskeln nach so langer Zwangspause wieder mehr Bewegung, zum anderen steht im Oktober die Saisoneröffnung in der NRW-Liga an. „Da wollen wir uns nicht blamieren“, kündigt Tchoukball-Abteilungsleiterin Sylvia Zoch an. Schließlich sind die Hasselaner Gastgeber dieses ersten Turniertages, der in der Sporthalle Wimpfener Straße ausgetragen wird – mit den Topteams aus Wuppertal, Remscheid und Essen und streng ausgerichtet an den geltenden Hygienevorschriften.